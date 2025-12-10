„Dânsul a avut preferințe personale ca cetățean pe care într-o formă indirectă le-a exprimat. Asta este situația. S-a dovedit că tactica de a ataca fără fundament nu dă roade. Oamenii s-au săturat de atacuri fără consistență. Am mai explicat. Avem o relație instituțională corectă, președintele și premierul trebuind să lucreze împreună doar așa România poate obține maximul posibil. Relațiile personale contează pentru proiecte care nu sunt impuse de colaborare. Când ești pe un post, faci ce trebuie de fiecare dată. Avem o relație personală bună, nu avem probleme pe această temă”, a declarat Ilie Bolojan.