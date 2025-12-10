. Aceste concedieri fac parte dintr-un plan amplu de eficientizare prin care divizia globală Bosch Global Business Services își va reduce personalul cu aproximativ 3.400 de angajați la nivel mondial, până la finalul lui 2030.

Grupul Bosch anunță o nouă rundă de concedieri în România, vizând peste 500 de angajați de la centrul din Timișoara, în următorii patru ani, până la finalul lui 2030. Aceste posturi fac parte din divizia de servicii Bosch Global Business Services (GBS), care se ocupă de operațiuni precum contabilitate, achiziții sau resurse umane. În prezent, divizia GBS are aproximativ 1.800 de angajați la Timișoara.

Această ajustare face parte dintr-un plan strategic mult mai amplu al companiei germane, care vizează eliminarea a circa 13.000 de locuri de muncă la nivel global. Divizia GBS va elimina, la nivel internațional, aproximativ 3.400 de posturi până în 2030.

Care este motivul concedierilor masive

Bosch explică faptul că aceste schimbări sunt o consecință a contextului economic dificil și a presiunii tot mai mari din industrie. Compania susține că „economia globală trece printr-o schimbare structurală”, iar incertitudinile geopolitice, performanța slabă pe piețele-cheie și competiția crescută impun o reducere permanentă a costurilor pentru a menține competitivitatea. La nivel global, Bosch a invocat un deficit anual de costuri de 2,5 miliarde de euro.

Compania a precizat că, deși schimbările la Timișoara vor fi făcute treptat și obiectivul este ca ajustările să fie „cât mai acceptabile din punct de vedere social”, locația din Timișoara va rămâne un centru strategic pentru Bosch.

Nu este primul val de concedieri al companiei, în România

Aceasta nu este prima măsură de reducere de personal operată recent de Bosch în România. În octombrie 2025, fabrica din Cluj, parte din divizia Mobility Electronics, a anunțat că va renunța la 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. Fabrica din Cluj are aproximativ 3.300 de angajați.

La nivel național, Bosch a înregistrat vânzări consolidate de 2,6 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 2,6%, în ciuda condițiilor dificile. Compania a investit aproximativ 246 de milioane de lei în modernizarea și dezvoltarea fabricilor din Cluj și Blaj. Cu toate acestea, numărul total de angajați ai Bosch în România a scăzut cu circa 200, ajungând la 10.320 la finalul lui 2024.

La nivel internațional, Bosch avea aproximativ 418.000 de angajați în întreaga lume anul trecut. Stefan Grosch, membru în consiliul de administrație, a declarat: „Trebuie să lucrăm de urgență la competitivitatea noastră în sectorul mobilității și să ne reducem permanent costurile. Acest lucru este foarte dureros pentru noi, dar, din păcate, nu există nicio cale de ocolire.”