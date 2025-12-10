”A fost o vizită degeaba. În primul rând, a fost prima vizită oficială a lui în calitate de președinte, cea din Germania a fost de lucru.

Domnul Nicușor Dan ne-a spus că acceptă o vizită la Casa Albă, după ce se face un dosar, da? Care e dosarul cu care s-a dus acum? (...)

În mod ciudat, nu a avut conferință de presă comună. Nu cred că e atât de inexplicabil, nu au vrut...Macron se dădea la Trump și nu au vrut.

Când te duci într-o asemenea vizită te duci cu un dosar de probleme pe care le poți.... ale României, nu ale Ucrainei. El ne-a spus că s-a dus și a discutat problemele Ucrainei.

Spuneți-mi și mie, el din declarația lui, cu ce a plecat din vizita asta pentru România. Mă duc acolo și le spun, nu știu: Apa Nova, nu știu care”, a declarat Ion Cristoiu.

Cât despre prezența președintelui USR în delegația României, analistul Realitatea PLUS a spus că ”normal era să meargă domnul Ciucu, chiar dacă nu a fost instalat. Ce treabă are Fritz cu primarul unei capitale.(...) Cred că a fost o vizită prin care Emmanuel Macron a arătat că președintele României vine și când se pocnește din degete pentru că nu s-a zis nimic.

Întrebat de ce crede că nu s-a făcut o conferniță de presă comună la finalul discuțiilor de la Palatul Élysée, așa cum a făcut liderul francez cu alți omologi, jurnalistul a răspuns: ”Era clar că în cadrul acestei conferințe Macron se lega de Trump și probabil l-a iertat”.