”Decizia privind taxele pentru români nu văd de ce trebuia să fie un protest în fața CCR, trebuia să fie un protest în fața Guvernului pentru că, de fapt, s-a confirmat că e constituțional sau în fața Cotroceniului pentru că legea ajunge la promulgare la domnul Nicușor Dan, dar după părerea mea trebuia să fie o demonstrație în fața sediilor PSD.

Singura formulă de a scăpa de politica de austeritate este de a forța conducerea PSD să fie de partea electoratului. Deci, în momentul în care PSD-ul se va trezi cu demonstrații în fața sediilor atunci își va da seama sau va realiza ceea ce nu realizeză că, de fapt, prezența lor la guvernare legitimează tot ceea ce fac acum. Asta este la ora actuală cea mai mare problemă.

Guvernul Bolojan este un guvern USR-ist, că PNL este partea useristă, își face politica lui, e o politică de dreapta, e salutată de electoratul de dreapta care lovește grav în electoratul de stânga al PSD și PSD care are majoritate relativă în Parlament el este garanția. Fără prezentața lui în coaliția de guvernare să știți că nu s-ar face.

Să știți că dacă am avea un guvern minoritar, cum ar trebui, cu PSD în opoziție Guvernul nu ar mai face atâtea abuzuri. Când ești guvern minoritar te mai gândești, dar ei știu că tot ceea ce fac ei, la vot, vorba lui Nicușor Dan: PSD-ul votează.

Am văzut multe guverne minoritare, au fost mult mai prudente știind că au o opoziție care le pot răsturna în ultimul moment”, a declarat Ion Cristoiu.