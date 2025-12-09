La Băneasa Christmas World, spiritul sărbătorilor a prins viață într-un colț de oraș transformat într-o poveste de iarnă

Băneasa Christmas World, deschis între 28 noiembrie și 4 ianuarie, îi invită pe bucureșteni într-un spațiu cosy și luminos, unde intrarea este liberă, iar atmosfera amintește de târgurile europene pe care le vedem în vacanțe.

Târgul nu impresionează prin dimensiune, ci prin felul în care este construit: intim, cald, cu detalii atent alese – de la instalațiile luminoase și decorurile tematice, până la zonele de relaxare unde vizitatorii se pot opri pentru o cană de vin fiert sau un moment de liniște. Totul este gândit pentru a te face să încetinești puțin ritmul și să te bucuri de iarnă.ImagineImagine

Printre atracțiile îndrăgite se numără roata panoramică, trenulețul lui Moș Crăciun, aleile decorate, standurile cu bunătăți de sezon și scena unde vor avea loc concerte live pe tot parcursul evenimentului.

Copiii, familiile și cei care vin pur și simplu să se plimbe găsesc aici un loc accesibil și prietenos, în care magia sărbătorilor se simte fără grabă și fără costuri de intrare.

