Târgul nu impresionează prin dimensiune, ci prin felul în care este construit: intim, cald, cu detalii atent alese – de la instalațiile luminoase și decorurile tematice, până la zonele de relaxare unde vizitatorii se pot opri pentru o cană de vin fiert sau un moment de liniște. Totul este gândit pentru a te face să încetinești puțin ritmul și să te bucuri de iarnă.

Printre atracțiile îndrăgite se numără roata panoramică, trenulețul lui Moș Crăciun, aleile decorate, standurile cu bunătăți de sezon și scena unde vor avea loc concerte live pe tot parcursul evenimentului.

Copiii, familiile și cei care vin pur și simplu să se plimbe găsesc aici un loc accesibil și prietenos, în care magia sărbătorilor se simte fără grabă și fără costuri de intrare.