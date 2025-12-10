Sorin Șipoș, pe lista scurtă pentru Apărare: De la coleg de clasă cu Nicușor Dan, la posibil ministru

Senatorul USR Sorin Șipoș, liderul filialei Timiș și un apropiat al primarului Dominic Fritz, este cel mai nou nume luat în calcul pentru a prelua funcția de vicepremier și ministru al Apărării Naționale, post rămas vacant după demisia lui Ionuț Moșteanu. O componentă cheie a acestei nominalizări o reprezintă relația sa personală cu președintele Nicușor Dan.

Conexiunea dintre cei doi lideri USR datează din liceu. În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, Sorin Șipoș a dezvăluit pentru debanat.ro că a fost coleg de clasă cu Nicușor Dan. „Am fost colegi de clasă în liceu și-l cunosc bine. El m-a inspirat în 2016 să intru în USR. Și ce-mi amintesc cu precizie din liceu sunt meciurile de fotbal. Nicușor reușea, de fiecare dată când avea mingea la picior, să înscrie. Sunt convins că asta va face și pe 4 mai”, a declarat Sorin Șipoș la acea vreme.

Experiență în Parlament și Comisii

Senatorul Șipoș se află la primul mandat de parlamentar, dar deține funcții relevante pentru portofoliul vizat. El este membru: în Comisia parlamentară pentru controlul activității SIE (Serviciul de Informații Externe) și în Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.

Din punct de vedere academic, a absolvit în perioada 1990 – 1995 Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Electrotehnică.

Cariera profesională

CV-ul lui Sorin Șipoș include o experiență vastă în domeniul tehnic și managerial, cu poziții variate, atât în administrația locală, cât și în mediul privat.

A început ca inspector de specialitate și șef de birou la Primăria Timișoara, pe sectorul iluminat public și energetic (1995 – 2004). A ocupat funcții de director, inclusiv în sisteme de securitate și comunicații (SC ICCO SYSTEMS SRL, SC ATLANTIS TELECOM SRL, M.C. SAFE ALARM SRL) și instalații electrice (VLADAR SYS SRL), acoperind o perioadă de peste două decenii. A deținut poziții cheie în consiliile de administrație ale unor companii publice locale și naționale: președinte Consiliu de Administrație, SN AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA – TRAIAN VUIA SA (2021), președinte Consiliu de Administrație, AQUATIM S.A. (2023 – 2024)

Sorin Șipoș nu este singurul nume luat în calcul de USR. Pentru funcția de vicepremier și ministru al Apărării, surse au vehiculat anterior și numele altor membri USR, precum deputatul Bogdan Rodeanu și fostul deputat Nicu Fălcoi.