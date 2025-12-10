Cea mai importantă schimbare este restricționarea publicității stradale la o rază de cel mult 500 de metri în jurul cabinetelor și clinicilor, măsură care a generat controverse în rândul furnizorilor de servicii medicale și al unor organizații de pacienți.

O măsură cu impact major asupra clinicilor din zone izolate

Limitarea distanței pentru afișajele stradale ar putea afecta în special unitățile medicale amplasate în cartiere periferice, pe străzi secundare sau în localități mici, unde panourile publicitare sunt rare sau inexistente, conform puterea.ro. Criticii semnalează că astfel de clinici pot pierde vizibilitatea necesară, mai ales dacă oferă tratamente inovatoare sau servicii specializate care nu sunt disponibile în alte orașe.

„Cum ar putea fi recunoscută o clinică dintr-o zonă de case, de exemplu în Otopeni, dacă nu există puncte de expunere în apropiere?”, se întreabă reprezentanți din sectorul privat. Ei consideră că regula pune piedici accesului la informații pentru pacienți din alte localități sau județe, care au nevoie de repere clare pentru a-și alege serviciile medicale.

Argumentele Colegiului Medicilor

Într-un răspuns oficial, CMR explică faptul că limita de 500 de metri are rolul de a preveni „publicitatea agresivă” și de a proteja prestigiul profesiei medicale. Potrivit organizației, regulile ar reduce riscul ca unitățile medicale să recurgă la campanii de marketing de amploare, în detrimentul actului medical în sine.

CMR susține că vizibilitatea clinicilor nu ar trebui să fie afectată, întrucât acestea pot folosi alte instrumente de comunicare permise de Codul deontologic: site-uri web și rețele sociale, cu condiția ca informațiile să fie verificate și fără promisiuni înșelătoare, broșuri și pliante, distribuite în mod controlat și participare la congrese, târguri de sănătate și evenimente științifice, pentru prezentarea noutăților medicale.

Lipsa studiilor care să justifice distanța de 500 de metri

Întrebate ce analiză tehnică a stat la baza stabilirii limitării la 500 de metri, autoritățile profesionale nu au oferit date concrete. CMR afirmă că reglementarea a fost inspirată de o veche prevedere privind distanțele dintre farmacii și de principiile eticii medicale, fără a menționa existența unor studii privind impactul publicității medicale asupra comportamentului pacienților.

Absența unor argumente statistice sau a unei evaluări independente a generat îngrijorări în rândul specialiștilor din domeniul sănătății și al organizațiilor care militează pentru transparență.

Critici legate de transparență și consultare publică

Colegiul Medicilor a precizat că proiectul a fost transmis structurilor interne și publicat online, însă nu a oferit informații despre participarea asociațiilor de pacienți sau a altor experți în procesul de elaborare a regulilor. În același timp, instituția a susținut că nu se supune Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, întrucât nu gestionează fonduri publice — o poziție criticată de unii observatori.

Reguli largi, ușor de interpretat

Decizia publicată în Monitorul Oficial reglementează toate formele de promovare — de la firma medicală și până la campaniile online. Totuși, experții atrag atenția asupra unor formulări vagi, precum „promovare indirectă” sau „imagine instituțională”, care pot duce la interpretări diferite între colegiile teritoriale.

Se interzice: folosirea superlativelor, comparațiile cu alte clinici, menționarea ofertelor financiare sau a facilităților și orice mesaj care ar putea fi considerat „înșelător” sau „excesiv”.

Aceste limitări ar putea restrânge semnificativ capacitatea clinicilor de a comunica dotările, rezultatele sau nivelul de expertiză, spun criticii.

Publicitatea online – permisă, dar strict controlată

Deși site-urile și platformele digitale sunt acceptate, conținutul trebuie să fie strict informativ, iar reclamele online trebuie să respecte criterii greu de standardizat. Pentru unele clinici, în special cele care se bazează pe comunicarea digitală pentru a atrage pacienți din alte orașe, aceste prevederi pot reprezenta o piedică.

Colegiilor teritoriale le revine responsabilitatea de a verifica materialele publicitare și de a solicita modificări sau retragerea acestora în termen de 30 de zile. Fără criterii uniforme, există riscul unor abordări neunitare, ceea ce poate genera incertitudine în rândul furnizorilor de servicii medicale.