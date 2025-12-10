Peste 2.300 de vehicule vândute și venituri nedeclarate

Conform rechizitoriului, unul dintre inculpați ar fi coordonat, cu sprijinul celuilalt, patru firme folosite pentru comercializarea pe piața din România a autoturismelor second-hand provenite din spațiul intracomunitar. Prin intermediul acestor societăți au fost vândute 2.328 de autovehicule, valoarea totală a tranzacțiilor depășind 136 de milioane de lei (aproximativ 27 de milioane de euro).

Procurorii susțin că o parte importantă dintre venituri nu a fost înregistrată contabil și nici declarată autorităților fiscale. Prejudiciul estimat se ridică la 19,7 milioane de lei.

Achiziții inexistente și deconturi de TVA trucate

Anchetatorii mai arată că firmele implicate ar fi trecut în documentele oficiale operațiuni fictive menite să reducă obligațiile fiscale. În total, ar fi fost omise venituri de aproape 50 de milioane de lei, iar achizițiile nereale de bunuri și servicii ar fi însumat peste 53 de milioane de lei.

Prin acest mecanism, spun procurorii, rețeaua ar fi reușit să evite plata unor sume importante reprezentând TVA și alte obligații fiscale.

Sechestru pe bunuri și conturi pentru recuperarea prejudiciului

Pentru a asigura recuperarea pagubei, procurorii au instituit sechestru pe autoturisme care aparțin firmelor implicate, pe mai multe imobile deținute de inculpați și pe sume aflate în conturile unei alte persoane juridice.

Cazul a fost înaintat Tribunalului București, unde procurorii solicită menținerea tuturor măsurilor asigurătorii dispuse în faza de urmărire penală. Procesul urmează să stabilească responsabilitățile celor acuzați și întinderea finală a prejudiciului.