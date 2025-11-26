Procurorii și polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Satu Mare au efectuat miercuri 19 percheziții domiciliare într-un dosar privind fapte de corupție, trafic de influență și fals intelectual.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul anului 2025, o persoană a pretins şi primit de la diverse persoane, sume de bani cuprinse 2.500 de lei şi 2.500 de euro, în schimbul facilitării obţinerii de către aceştia a documentaţiei medicale (referate) care atestă, în mod fals, fie că aceştia s-au prezentat în vederea examinării, fie că aceştia ar avea anumite afecţiuni medicale, documente utilizate ulterior în vederea obţinerii în mod nelegal a pensiei de handicap şi în vederea angajării unui asistent personal. În acest scop, funcţionari publici cu statut special medici/ asistente din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, pretinzând şi primind sume de bani în vederea emiterii unor referate medicale necesare obţinerii în mod nelegal a pensiei de handicap, prin atribuirea unui diagnostic care necesită supraveghere şi îngrijire permanentă din partea altei persoane", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

În urma descinderilor efectuate, o persoană a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

"Urmărirea penală este în curs de desfăşurare, în cursul zilei de 25.11.2025 fiind desfăşurate activităţi ample de punere în executare a mandatelor de percheziţie domiciliară, ridicarea documentelor relevante, precum şi identificarea şi audierea persoanelor beneficiare, sens în care în cursul zilei de ieri au fost puse în executare 12 mandate de aducere emise pe numele persoanelor în cauză.

De asemenea, în cursul nopţii a fost dispusă măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, faţă de o persoană care desfăşura, în mod repetat, activităţi specificie laturii obiective e infracţiunii de trafic de influenţă, persoana în cauză urmând a fi prezentată în cursul zilei de azi în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv", mai arată sursa citată.