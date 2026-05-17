Mihai Trăistariu: „Politicul intră cu picioarele în Eurovision!”

Sursă: Realitatea PLUS

Mihai Trăistariu critică modul în care a fost punctată România la Eurovision. Acesta susține că deși am avut o artistă cu o voce fabuloasă, vecinii nu ne mai susțin, iar jocurile politice nu lipsesc nici din acest concurs, a declarat Trăistariu.

Mihai Trăistariu: „România a avut o voce fabuloasă!”

„Politizarea asta a fost dintotdeauna. Politicul intră în Eurovision cu picioarele.

Spuneați de vecini. Culmea este că vecinii nu ne mai susțin. Vecinul nu mai e ce-a fost altădată. Moldova, mă rog, situația am înțeles-o cu trei puncte.

Ucraina ne-a dat trei puncte unde noi ajutăm Ucraina cu milioane și milioane de euro.

Bulgaria ne-a dat trei puncte, cică că vecinii noștri.

Deci iată că vecinii nu se mai susțin unii pe alții.

România anul ăsta a avut o voce fabuloasă. Fata asta cântă demențial și chiar a fost un moment spectaculos, deci merita mai mult.

Eu m-am și mirat când am văzut locul 13 de la juriu. Norocul cu publicul care a readus în față, probabil și diaspora s-a mobilizat foarte mult pentru că a fost reclamă masivă.

Întotdeauna Eurovisionul e ciudat. Este admirabil, totuși, că această fată a trecut în frunte printre aceste jocuri politice.”, a declarat Mihai Trăistariu , exclusiv la Realitatea PLUS.