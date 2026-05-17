Actual
Încă un caz suspect :o femeie din Canada, testată pozitiv de HANTAVIRUS
17 mai 2026, 12:30
Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Încă un caz de Hantavirus a apărut în Canada! Este vorba despre o femeie care fusese pasager pe nava de croazieră de unde a pornit focarul de infecție.
Femeia, care a fost testată prezumtiv pozitiv, se află acum în carantină alături de soțul ei, care prezintă și el simptome ușoare.
Agenţia de Sănătate Publică din Canada a anunțat că cei doi vor rămâne în spital în următoarele două zile, timp în care se așteaptă rezultatele definitive.
„Riscul general pentru populaţia din Canada legat de focarul de hantavirus asociat navei de croazieră MV Hondius rămâne scăzut în acest moment”, au transmis autoritățile.
