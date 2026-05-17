Încă un caz suspect :o femeie din Canada, testată pozitiv de HANTAVIRUS

Încă un caz de Hantavirus a apărut în Canada! Este vorba despre o femeie care fusese pasager pe nava de croazieră de unde a pornit focarul de infecție.

Femeia, care a fost testată prezumtiv pozitiv , se află acum în carantină alături de soțul ei, care prezintă și el simptome ușoare.

Agenţia de Sănătate Publică din Canada a anunțat că cei doi vor rămâne în spital în următoarele două zile, timp în care se așteaptă rezultatele definitive .

„Riscul general pentru populaţia din Canada legat de focarul de hantavirus asociat navei de croazieră MV Hondius rămâne scăzut în acest moment”, au transmis autoritățile.