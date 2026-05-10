„Pacientul zero” de pe vasul cu hantavirus. Cum ar fi ajuns virusul mortal la bordul navei?
Presupusul "pacient zero"
Un ornitolog ar fi fost „pacientul zero” care a adus hantavirusul pe nava de croazieră. Leo Schilperoord, în vârstă de 70 de ani, este și primul pasager care și-a pierdut viața, urmat la scurt timp de soția sa. Specialistul tocmai vizitase o celebră groapă de gunoi din Argentina, cunoscută drept „sfârșitul lumii”, dar renumită printre pasionații de observare a păsărilor.
Ornitologul olandez Leo Schilperoord a fost prima persoană care a murit la bordul navei. Mirjam, soția sa, a murit și ea în timp ce încerca să plece cu un avion din Africa de Sud către Țările de Jos, scrie Metro.
Bărbatul de 70 de ani s-a îmbarcat pe navă împreună cu soția sa după ce au vizitat un depozit de deșeuri din Argentina, unde se crede că au contractat virusul.
Cei doi se aflau într-o călătorie de cinci luni în America de Sud și au mers la depozitul de deșeuri pentru a observa o specie rară de păsări din Patagonia.
