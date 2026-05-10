Gafă uriașă la parada de la Moscova: imagini generate de AI cu avioane care poartă simbolul NATO, difuzate în transmisiunea oficială – VIDEO

Gafă jenantă la parada de la Moscova. În timpul transmisiunii oficiale a paradei de Ziua Victoriei, televiziunea de stat a Rusiei a difuzat o secvență creată cu ajutorul inteligenței artificiale care a stârnit controverse. Și asta pentru că în imagini apar avioane care poartă steagurile unor țări membre NATO.

Parada de anul acesta din Piața Roșie, care a prezentat o forță inamică temporar activă, fără vehicule terestre, s‑a încheiat cu un survol al unor aeronave generate de inteligență artificială.

În timp ce Su‑25 reale zburau pe cer, prezentatorul a anunțat o formație de „cavaleri ruși” în avioane Su‑30 și MiG‑29. Totuși, în locul unor avioane reale, transmisia a trecut la un videoclip generat de AI, realizat foarte prost, în care avioane (care purtau, din motive neclare, steaguri NATO) survolau Moscova. Partea cea mai amuzantă a fost când un avion a fost literalmente turtit în cadru. Se pare că inteligența artificială cunoaște soarta acestui „cavaler rus” și modul în care a fost aplatizat la impactul cu solul ucrainean.