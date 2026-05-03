Actual· 1 min citire
Discuții intense între SUA și Iran, la Washington. Realitatea PLUS, prezentă
3 mai 2026, 17:53
Actualizat: 3 mai 2026, 17:53
Ana Maria Păcuraru
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Negocieri tensionate între Statele Unite și Iran, la Washington. Teheranul a trimis o propunere prin intermediul Pakistanului, ca răspuns la documentul american. Donald Trump spune că analizează oferta, însă blocada navală americană continuă. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, se află la Washington DC și urmărește îndeaproape aceste evoluții.
