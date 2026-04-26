Alertă în județul Maramureş. Vântul a antrenat praf de minereu steril neferos de pe trei iazuri

Sursă: Realitatea PLUS

Pulberi de praf steril de pe trei iazurile cu conținut de minereu neferos au fost antrenate de vântul puternic, ajungând în localitățile situate în vecinătatea municipiului Baia Mare. Anunțul a fost făcut duminică de purtătorul de cuvânt al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Maramureș, Dan Bucă.

”Vântul a fost destul de puternic și în unele momente a dezvoltat o viteză între 50 și 70 de kilometri pe oră. Astfel, vântul puternic a ridicat în aer particule de praf steril de pe iazurile Bozânta Mare, Romaltyn - fost Aurul și Tăuții de Sus care a ajuns în localitățile limitrofe. Fenomenul a creat o stare de disconfort pentru cetățeni, iar vizibilitatea atmosferică a fost, în unele momente, redusă”, a declarat Dan Bucă, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al CJSU Maramureș a menționat că un laborator mobil al Agenției de Protecție a Mediului (APM) a fost deplasat în teren.

”Autolaboratorul APM a fost dus în localitatea Lăpușel (aproape de unul dintre iazuri - n.r.) pentru efectuarea de măsurători”, a mai spus Dan Bucă.

Potrivit lui, nu au fost raportate probleme de sănătate din partea populației, dar au fost apeluri care au sesizat că praful de steril a fost ridicat de vânt și transportat spre zone locuite.

În cursul zilei de duminică, CJSU Maramureș a emis o avertizare meteorologică de tip Cod Galben și Cod Portocaliu, care estima intensificări ale vântului, care pot atinge viteze semnificative la nivel local, de 50-70 km/h.