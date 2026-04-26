Miron Mitrea, despre dronele rusești care au căzut în România: ”Problema este dacă avem capacitatea să creăm o chestiune politică în cadrul NATO și NATO să intervină”

Sursă: Realitatea PLUS

Miron Mitrea a vorbit duminică seară, în direct la Realitatea PLUS, despre dronele rusești care au căzut pe teritoriul României și a subliniat că nimeni nu a fost pregătit pentru urmărirea unor astfel de aparate de zbor. Analistul Politic a subliniat că problema țării noastre în acest moment este ”dacă avem capacitatea să creăm o problemă politică în cadrul NATO și NATO să intervină”.

„Această poveste cu Făt Frumos, că orice dronă care trece pe teritoriul altei țări imediat poate fi văzută, să o uităm. Dronele acestea sunt aparate de zbor care vin cu viteză mică, la altitudini mici, și nu prea suntem pregătiți. Nimeni n-a fost pregătit pentru urmărirea acestor tipuri de aparate de zbor, că nu sunt avioane. Deci astea sunt cele pe care le-am văzut și le-am găsit. Eu sunt convins că au trecut multe prin spațiul aerian românesc, în zona Tulcea și în zona Deltei, pe care nu le-a văzut nimeni.

Acum, sigur că eu, mergând în Deltă destul de mult, am auzit localnici spunând că noaptea a trecut o dronă, altădată au trecut trei drone. Problema nu este dacă putem să le găsim pe toate, pentru că nu o să reușim să le vedem pe toate. Problema este dacă avem capacitatea să creăm o problemă politică în cadrul NATO și NATO să intervină, pentru că, până la urmă, chiar dacă România nu este ținta acestor atacuri, este țară NATO și în țara noastră cad asemenea aparate de război.

Acum, sigur că am avut noroc că n-a explodat ieri. Dacă ar fi explodat, probabil că câteva case, cu toți cetățenii de pe acolo, se duceau în altă parte. Și Ministerul Apărării, probabil, că nu sunt un specialist în apărare, vreau să spun de la început că nu sunt un specialist în apărare, nu știu ce dispozitive moderne au la îndemână. Bănuiesc că, în ultimii ani, au avut grijă să se doteze cu utilaje și instrumente necesare să poată vedea și aceste drone.

În mare măsură, pe toate nu le poate vedea nimeni. Vedem și în Iran și în Israel și peste tot că nu le poți opri pe toate, este evident. Cred că Ministerul Apărării, mă refer la ofițeri, că ministrul nu mă aștept să facă nimic, este evident incapabil, să ia totuși măsuri să nu ne moară vreun român pe acolo, că ar fi păcat.

Ar fi păcat ca în România, într-o Românie care nu este în război, să avem morți datorită războiului din Ucraina, cum a avut loc în Polonia, unde n-a fost o explozie, ci o bucată de dronă căzută în capul unui cetățean”, a declarat Miron Mitrea.