Procedurile constituționale și rolul președintelui

În eventualitatea în care referendumul intern al PSD va valida retragerea de la guvernare, Sorin Grindeanu consideră că pasul imediat următor trebuie să fie inițierea consultărilor la Palatul Cotroceni. Liderul PSD a subliniat că este atributul constituțional al șefului statului să medieze criza și să asculte viziunea fiecărei formațiuni politice. Grindeanu speră ca acest proces să fie unul rapid, pentru a evita suprapunerea unei crize politice prelungite peste problemele economice deja existente, care afectează majoritatea populației.

Apel la moderație și evitarea scenariilor din trecut

Deși tensiunile în coaliție sunt maxime, președintele PSD a făcut un apel la colegii săi și la adversarii politici pentru a păstra un nivel civilizat al discursului public. Acesta a reamintit experiența negativă de acum doi ani, când atacurile personale și „războiul epitetelor” au dus la blocaje electorale și la o guvernare ineficientă. Sorin Grindeanu a reiterat că PSD nu dorește să rămână la putere doar de dragul funcțiilor, ci condiționează prezența în Executiv de implementarea unor reforme care să asigure bunăstarea românilor și stabilitatea economică a țării.