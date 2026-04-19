PSD decide viitorul guvernării. Sorin Grindeanu anunță referendum intern și trei scenarii critice pentru Coaliție

Sorin Grindeanu vrea să afle de la membrii PSD dacă mai merită să rămână la guvernare. Foto/Inquam
Sorin Grindeanu vrea să afle de la membrii PSD dacă mai merită să rămână la guvernare. Foto/Inquam

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat finalizarea procesului de consultare în teritoriu și organizarea unui referendum intern care va decide soarta guvernării. Liderul social-democrat avertizează că 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită și prezintă cele trei variante aflate pe masa partidului, inclusiv trecerea în opoziție.

Radiografia unei guvernări în impas

După o lună de consultări intense cu liderii locali și miniștrii social-democrați, conducerea PSD se pregătește să oficializeze o decizie care ar putea schimba configurația politică a României. Sorin Grindeanu a subliniat că evaluarea guvernării a fost necesară în contextul în care indicatorii economici arată o degradare constantă a nivelului de trai. Potrivit liderului PSD, sentimentul de nemulțumire este generalizat în rândul populației, ceea ce impune o reacție rapidă din partea celui mai mare partid al coaliției.

Cele trei scenarii pentru viitorul politic

În cadrul întâlnirilor regionale, președintele PSD le-a prezentat colegilor trei direcții posibile. Prima variantă, menținerea actualului status-quo, pare să nu aibă susținere în interiorul partidului, fiind agreată de o minoritate neglijabilă. Celelalte două opțiuni vizează fie o resetare profundă a parteneriatului pro-european, cu reguli și priorități noi, fie retragerea totală din Executiv și trecerea în opoziție. Grindeanu a punctat că PSD deține o pondere de 40% în coaliție și are responsabilitatea de a schimba cursul evenimentelor dacă politicile actuale eșuează.