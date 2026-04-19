Acuzații de manipulare digitală și „mitul mesianicului” Bolojan

Tensiunile dintre PSD și PNL au atins un nou prag critic în urma declarațiilor făcute de Bogdan Trif, președintele organizației județene PSD Sibiu. Acesta susține că popularitatea premierului Ilie Bolojan nu este una organică, ci rezultatul unei strategii de comunicare orchestrate cu ajutorul tehnologiei. Potrivit social-democratului, mediul online ar fi inundat de o „avalanșă” de comentarii la indigo, menite să îl apere pe șeful Executivului ori de câte ori acesta este ținta unor critici. Trif descrie acest fenomen drept o campanie coordonată, susținută de conturi fără istoric și mesaje trase la șablon, care apar instantaneu pe paginile politicienilor și ale site-urilor de presă din întreaga țară.

Obiectivul acestei manevre ar fi, în opinia liderului PSD Sibiu, protejarea unei imagini construite artificial. El consideră că se încearcă menținerea cu orice preț a „mitului mesianicului Bolojan”, o barieră digitală care să blocheze orice formă de opoziție sau analiză obiectivă a realității guvernamentale. Mesajul său s-a încheiat într-o notă ironică, provocând utilizatorii de pe rețelele sociale să identifice singuri aceste tipare de intervenție coordonată.

Modestia afișată versus traiul în vila de protocol

Un alt punct sensibil atins de Bogdan Trif vizează discrepanța dintre imaginea de om simplu a premierului și beneficiile de care acesta s-ar bucura în realitate. Liderul PSD a pus sub semnul întrebării retorica modestiei folosită de Bolojan, care declară public că locuiește într-un apartament modest de 65 de metri pătrați, în timp ce, în fapt, și-ar duce traiul zilnic în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu. Imobilul în cauză, cu o suprafață de aproximativ 350 de metri pătrați, ar fi devenit locuința premierului în urma unor modificări legislative punctuale, susține social-democratul.

Trif a mers mai departe cu acuzațiile, amintind de trecutul financiar al actualului prim-ministru. El l-a etichetat pe Bolojan drept un „sinecurist de lux” cu state vechi, exemplificând cu indemnizațiile încasate de acesta în anul 2007, în cadrul unui comitet interministerial al Eximbank. Conform datelor prezentate de liderul PSD Sibiu, sumele de atunci depășeau cu mult media veniturilor nete din România acelei perioade, ceea ce ar demonstra o obișnuință a premierului cu beneficiile oferite de funcțiile publice înalte.

Critici economice și replica tranșantă a Ralucăi Turcan

Dincolo de atacurile la persoană, Bogdan Trif a vizat și politicile fiscale ale actualei guvernări, pe care le consideră nocive pentru stabilitatea economică a țării. Acesta a avertizat că majorările de taxe și creșterea TVA-ului pun o presiune insuportabilă pe umerii firmelor românești și ai cetățenilor de rând, împingând mediul de afaceri spre insolvență. În viziunea sa, transparența și responsabilitatea au fost sacrificate în favoarea unei imagini clădite artificial, în timp ce inflația și costurile mari de trai degradează calitatea vieții românilor.

Reacția liberalilor nu s-a lăsat așteptată, deputata PNL Raluca Turcan intervenind prompt pentru a taxa discursul liderului PSD Sibiu. Turcan a condamnat ferm insultele folosite, considerând că acest tip de „limbaj grobian” reflectă neputința organizației locale a PSD și modul în care aceasta înțelege să ducă lupta politică. Ea a subliniat că astfel de atacuri suburbane sunt inadecvate pentru un oraș cu pretenții culturale precum Sibiul și reprezintă principalul motiv pentru care social-democrații nu reușesc să câștige încrederea alegătorilor din municipiu. Potrivit liberalei, pierderea măsurii în spațiul public este o dovadă de lipsă de respect față de cetățeni și o confirmare a eșecului politic al opoziției locale.