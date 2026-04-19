Optimismul Bruxelles-ului în fața blocadei din Strâmtoarea Ormuz

În ciuda avertismentelor tot mai sumbre venite din partea experților în energie, comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, adoptă o poziție liniștitoare. Acesta afirmă că nu există indicii clare care să sugereze o anulare masivă a zborurilor în Europa din cauza lipsei de carburant. Declarațiile sale survin într-un context geopolitic extrem de volatil, marcat de acțiunile Iranului asupra Strâmtorii Ormuz — punct strategic prin care trece o cincime din țițeiul mondial. Deși blocada fusese ridicată temporar, reinstituirea ei a menținut prețurile la kerosen la un nivel alarmant, acestea dublându-se de la declanșarea conflictului regional la sfârșitul lunii februarie.

Discrepanțe între rapoartele oficiale și realitatea pieței energetice

Perspectiva Comisiei Europene intră în coliziune directă cu previziunile Agenției Internaționale pentru Energie. Fatih Birol, șeful AIE, a avertizat că Europa mai dispune de stocuri de kerosen pentru o perioadă de aproximativ șase săptămâni, identificând Franța și Germania drept cele mai vulnerabile economii mari ale Uniunii. Birol subliniază că, fără o redeschidere permanentă a rutelor maritime din Golf, anulările de zboruri vor deveni o certitudine. Totuși, Tzitzikostas a demontat aceste rapoarte în cadrul unei conferințe de presă la Nicosia, susținând că informațiile apărute în spațiul public nu reflectă cu exactitate gradul de aprovizionare al continentului.

Profitabilitatea companiilor versus criza de resurse

O temă centrală a disputei actuale o reprezintă motivul real din spatele reducerii numărului de zboruri operate de giganți precum Lufthansa, KLM sau SAS. În timp ce companiile aeriene invocă prețurile prohibitive la combustibil și riscul de penurie, comisarul Tzitzikostas sugerează o altă explicație. Potrivit acestuia, operatorii aerieni au profitat de contextul actual pentru a elimina liniile care erau oricum neprofitabile din punct de vedere financiar. În viziunea oficialului european, deciziile recente de anulare a zborurilor sunt mai degrabă calcule strategice de business decât consecințe directe ale lipsei de kerosen.

Pregătiri pentru un scenariu de criză prelungită

Chiar dacă discursul oficial este unul de calmare, mecanismele de urgență ale Uniunii Europene încep să fie luate în calcul. Willie Walsh, directorul general al IATA, a avertizat că restabilirea fluxurilor normale de combustibil ar putea dura luni de zile, chiar și în eventualitatea în care transportul maritim din Golf s-ar relua imediat. În acest sens, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a confirmat că Bruxelles-ul rămâne vigilent și este pregătit să lanseze acțiuni coordonate la nivel comunitar pentru gestionarea stocurilor de combustibil, în cazul în care aprovizionarea din regiunea Golfului va rămâne blocată pe termen lung.