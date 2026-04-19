Uniunea Europeană finalizează în prezent un plan ambițios menit să consolideze reziliența sectorului aviatic, punând un accent sporit pe autoaprovizionare și pe utilizarea combustibililor sintetici (SAF). Această inițiativă vine într-un moment critic, după ce companiile aeriene au emis avertismente severe privind un potențial deficit de combustibil în următoarele săptămâni. Conflictul din Iran a perturbat fluxurile tradiționale de aprovizionare, punând sub semnul întrebării stabilitatea sezonului turistic de vară. Situația este tensionată de faptul că prețul kerosenului a explodat, forțând operatorii să își regândească planurile de expansiune și să majoreze prețurile biletelor pentru a supraviețui economic.

Vulnerabilitatea Europei este una structurală, având în vedere că blocul comunitar importă între 30% și 40% din necesarul de combustibil pentru avioane, iar mai bine de jumătate din aceste cantități provin din Orientul Mijlociu. În acest context, recomandările pe care UE urmează să le prezinte săptămâna viitoare vizează gestionarea deficitului prin soluții alternative, inclusiv posibila eliberare coordonată a stocurilor strategice de urgență.

Reorientarea către resursele americane și provocările tehnice

O componentă centrală a planului european vizează creșterea importurilor din Statele Unite și Nigeria, fluxuri care au înregistrat deja volume semnificative în luna aprilie. Totuși, tranziția către combustibilul american de tip Jet A ridică provocări logistice inedite, deoarece acesta are un punct de îngheț mai ridicat decât standardul Jet A-1 utilizat în mod curent în Europa. Executivul comunitar analizează acum adaptarea platformelor logistice pentru a permite utilizarea acestui tip de combustibil, care este mai puțin popular pe continent, fiind evitat în special pentru zborurile lungi la altitudini mari sau pentru operațiunile militare complexe.

În paralel, autoritățile de la Bruxelles intenționează să cartografieze riguros capacitatea de rafinare la nivelul întregii Uniuni. Scopul este de a se asigura că unitățile de producție existente sunt utilizate la potențial maxim pentru a acoperi golurile lăsate de importurile ratate. De asemenea, se urmărește eficientizarea conductei CEPS operată de NATO, o infrastructură vitală care alimentează marile hub-uri aeroportuare din Belgia, Țările de Jos, Germania și Elveția.

Riscul anulării zborurilor și dilema compensațiilor pentru pasageri

Perspectivele pentru finalul lunii mai sunt sumbre, conform avertismentelor lansate de IATA, care indică posibilitatea unor anulări masive de zboruri în absența unei soluții rapide pentru lipsa de kerosen. În acest scenariu, planul UE va oferi indicații clare privind gestionarea sloturilor aeroportuare pierdute și va clarifica dacă această criză energetică poate fi invocată drept „circumstanță excepțională”. O astfel de calificare ar permite companiilor aeriene să evite plata compensațiilor către pasageri pentru zborurile anulate, o măsură controversată care reflectă gravitatea situației economice.

În ciuda presiunilor exercitate de transportatori, Uniunea Europeană rămâne fermă în privința calendarului ecologic. Solicitările de amânare a termenului limită pentru utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici, stabilit pentru anul 2030 prin regulamentul RefuelEU, au fost respinse. Deși SAF este în prezent de până la cinci ori mai scump decât kerosenul tradițional și reprezintă o fracțiune infimă din oferta globală, Bruxelles-ul consideră că menținerea țintelor de amestec este esențială pentru independența energetică pe termen lung.

Incertitudinea cererii și suprataxele de vară

Analiștii anticipează o perioadă de turbulențe financiare pentru industria aeriană, marcată de aeronave reținute la sol și de introducerea unor noi suprataxe pentru combustibil. Deși prima parte a anului 2026 a fost stabilă, previziunile pentru semestrul al doilea sunt dificil de realizat din cauza reticenței turiștilor. Îngrijorați atât de escaladarea conflictelor internaționale, cât și de scumpirile accelerate ale biletelor, mulți călători ar putea renunța la planurile de vacanță, ceea ce ar lovi direct în profitabilitatea și veniturile marilor operatori europeni.