Tragedia a fost anunțată în jurul orei 14:00, când polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost alertați că un minor se află în stare de inconștiență în satul Sărbătoarea, după ce s-a răsturnat cu un vehicul de teren.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că băiatul, originar din localitatea Bucovăț, conducea un ATV pe drumurile publice. Într-un moment de neatenție sau din cauza lipsei de experiență, acesta a pierdut controlul direcției, iar vehiculul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat peste el. Deși un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean a ajuns rapid la locul incidentului și a început imediat manevrele de resuscitare, impactul a fost mult prea sever, medicii fiind nevoiți, în cele din urmă, să declare decesul copilului.

Ancheta polițiștilor a scos la iveală detalii dramatice despre circumstanțele producerii evenimentului. Se pare că adolescentul luase ATV-ul fără permisiunea nimănui, acesta fiind parcat în fața casei unui văr de-al său. Sub impulsul momentului, băiatul s-a urcat la ghidon fără să realizeze pericolul la care se expune.

În prezent, oamenii legii au deschis un dosar penal complex, care vizează infracțiuni de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință. Investigațiile continuă pentru a reconstitui firul exact al evenimentelor care au dus la stingerea prematură a unei vieți atât de tinere.