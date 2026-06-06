NASA se laudă că a testat cu succes avionul care depășește viteza sunetului - VIDEO

Aeronava experimentală X-59 dezvoltată de NASA a reușit primul său zbor de testare supersonic, depășind oficial viteza sunetului și marcând un pas important în dezvoltarea tehnologiei de zbor supersonic silențios.

Zborul reprezintă o etapă esențială în programul NASA dedicat reducerii zgomotului produs de aeronavele care depășesc viteza sunetului, un fenomen care în mod obișnuit generează celebrul „boom sonic”.

Zbor de 81 de minute deasupra Californiei

Pilotul de încercare al NASA, Jim „Clue” Less, a decolat și a aterizat la Baza Aeriană Edwards din California, într-un zbor care a durat 81 de minute.

Aeronava a atins o viteză maximă de aproximativ Mach 1,1, echivalentul a 1.147 km/h, și a urcat până la o altitudine de 13.228 de metri.

Zborul a început vineri la ora 11:08, ora locală (20:08 CEST), iar echipa de la sol a urmărit atent comportamentul aeronavei atât în regim subsonic, cât și supersonic.

Un proiect construit pentru „zborul liniștit”

X-59 este proiectat să reducă semnificativ zgomotul produs la trecerea barierei sunetului, transformând clasicul bubuit sonic într-un sunet mult mai discret, perceput ca o lovitură surdă.

În timpul testului, un avion F-15 al NASA a zburat în apropiere pentru a monitoriza aeronava experimentală, însă zgomotul produs de acesta a acoperit, în mare parte, eventualele sunete generate de X-59.

Reacția NASA după testul reușit

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a salutat rezultatul zborului și a transmis mulțumiri echipelor implicate în proiect.

„Sunt recunoscător echipei NASA și Lockheed Martin Skunk Works pentru ajutorul acordat în a ne aduce în acest punct și sper că aceasta este prima dintr-o serie de colaborări pe măsură ce reconstruim portofoliul de avioane X al NASA”, a declarat acesta.

Programul de testare continuă

Zborul supersonic vine după o perioadă intensă de teste. De la primul zbor realizat în octombrie anul trecut, echipa a efectuat 16 zboruri de testare în decurs de 90 de zile, analizând performanțele aeronavei în diverse condiții.

În următoarele zile este programat un nou test important, în cadrul căruia X-59 ar urma să atingă viteza de croazieră de Mach 1,4, echivalentul a aproximativ 1.489 km/h, la o altitudine de circa 16.764 de metri.

Acest tip de zbor va reprezenta o etapă esențială în evaluarea capacităților reale ale aeronavei în condiții de misiune.