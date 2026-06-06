Trei coduri portocalii și un val de furtuni au lovit Valea Doftanei. Străzi transformate în torente, RO-Alert emis în mai multe localități din Prahova

Vremea extremă a provocat probleme serioase în comuna Valea Doftanei, unde ploile torențiale și furtunile puternice au lăsat în urmă străzi inundate și dificultăți de circulație. Localitatea din județul Prahova s-a aflat sâmbătă sub incidența a trei avertizări meteorologice cod portocaliu, iar efectele s-au văzut rapid în mai multe zone ale comunei.

Cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt au depășit capacitatea de absorbție a șanțurilor și rigolelor din localitate. În consecință, apa s-a acumulat rapid pe carosabil, iar circulația a fost îngreunată în mai multe zone ale comunei.

Imaginile surprinse de localnici arată drumuri inundate, pe care deplasarea a devenit dificilă, în timp ce în anumite puncte torenții formați pe versanți au antrenat pietriș, noroi și resturi vegetale, care au ajuns pe carosabil.

RO-Alert emis în mai multe localități din Prahova

Situația meteorologică a determinat intervenția autorităților, care au emis mesaje RO-Alert pentru mai multe localități din județul Prahova.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a transmis avertizări pentru Măneciu, Izvoarele și Cerașu, pe fondul intensificării fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Ulterior, începând cu ora 18.10, și comuna Valea Doftanei a intrat sub incidența unui cod portocaliu de furtuni.

Ploi torențiale, grindină și descărcări electrice frecvente

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în intervalul 16.40–18.00, zonele vizate au fost afectate de averse torențiale capabile să acumuleze între 20 și 40 l/mp.

Fenomenele au fost însoțite de descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 cm.

În unele zone afectate, în ultimele ore s-au înregistrat deja cantități de precipitații de aproximativ 20–25 l/mp, ceea ce a contribuit la suprasolicitarea sistemelor locale de drenaj.

Străzi inundate și circulație îngreunată

Pe fondul acestor fenomene, mai multe drumuri din Valea Doftanei au fost acoperite de apă, iar circulația s-a desfășurat cu dificultate.

Localnicii au fost nevoiți să circule cu prudență, în condițiile în care vizibilitatea și aderența pe carosabil au fost afectate de acumulările de apă și de materialele aduse de torenți.

Fenomenele au persistat pe parcursul zilei

Vremea instabilă s-a menținut pe tot parcursul zilei, iar efectele au fost resimțite în mai multe puncte ale comunei.

Autoritățile au monitorizat evoluția situației, în contextul în care avertizările cod portocaliu au fost emise succesiv, semnalând o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată în zonă.