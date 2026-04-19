Protest violent la un adăpost de câini. Bătaie cu poliția

Scandal
Aproape o mie de activiști pentru protecția animalelor s-au luat la bătaie cu polițiștii, după ce au încercat să intre într-un adăpost de câini. S-a întâmplat în Wisconsin. Oamenii legii au folosit gloanțe de cauciuc și spray lacrimogen pentru a dispersa mulțimea, iar liderul grupului a fost arestat. 

Aproape o mie de activiști, implicați în scandal

Activiștii au încercat să treacă de baricadele formate din baloți de fân și garduri de sârmă ghimpată pentru a pătrunde în adăpostul cu 2.000 de câini. 

Totul în semn de protest, asta după ce au acuzat patronii unității că abuzează animalele. 