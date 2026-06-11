Șeful Pentagonului, avertisment ferm pentru Cuba

Sursă: Realitatea PLUS

Șeful Pentagonului a lansat un avertisment ferm către regimul de la Havana. Pete Hegseth a sfătuit Cuba să nu cumpere arme care ar putea amenința SUA, pentru că nu s-ar sfârși bine pentru statul insular. Totodată, șeful pentagonului a declarat că soarta Havanei se află în mâinile lui Donald Trump.

Hegseth: „Viitorul Cubei e în mâinile președintelui SUA!”

„Puterea Americii e cea mai mare din lume, fie că țintele sunt la 9000 de mile distanță, fie la 90 de mile de țărmurile noastre și e pregătită atât să atace, cât și să apere, în orice moment, pentru a ne proteja interesele.

Viitorul Cubei e în mâinile președintelui SUA și a liderilor din Cuba. Indiferent de orice, Departamentul de Război e pregătit pentru orice eveniment neașteptat.”, a declarat Pete Hegseth, șeful Pentagonului.

„Mesajul nostru pentru Cuba este să nu se implice în acest joc. Nu intrați în jocul în care amenințați americani sau patria americană, pentru că asta nu se va termina bine pentru voi.

Este foarte multă presiune asupra regimului din Cuba în acest moment, pe bună dreptate. Au decizii mari de făcut, iar, uneori, liderii iau deciziile greșite când sunt presați.”, a completat acesta.