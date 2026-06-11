Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz. Navele cu permis sunt blocate în incertitudine

Iranul a anunțat închiderea completă a Strâmtorii Ormuz până la o nouă notificare, într-o decizie care afectează inclusiv navele care primiseră anterior permise de tranzit.

Măsura a fost confirmată de noul organism iranian responsabil de supravegherea căii navigabile strategice, după anunțul inițial făcut de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

„Din cauza tensiunilor cauzate de agresiunea forțelor americane în regiune și a anunțului făcut aseară de forțele armate iraniene, Strâmtoarea Hormuz va fi închisă până la o nouă notificare”, a transmis Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic într-o postare publicată pe platforma X. Instituția a adăugat că „solicitanții cărora li s-a acordat un permis de tranzit sunt rugați să aibă răbdare și să aștepte instrucțiunile de la PGSA”.

Decizia vine într-un context de tensiuni crescute în regiune, Strâmtoarea Ormuz fiind una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol și mărfuri.

În paralel, președintele american Donald Trump a reacționat ferm, afirmând că Iranul nu mai are autoritatea de a bloca traficul prin Strâmtoarea Ormuz. În plus, președintele SUA a susținut că zona se află în prezent sub controlul forțelor armate ale Statelor Unite.