Alertă maximă peste ocean. Pentagonul este evacuat de urgența cauza unor substanțe toxice

Sursă: Realitatea PLUS

Este alertă maximă peste ocean. Pentagonul este evacuat de urgență chiar în aceste momente din cauza unor substanțe toxice.

Momente de tensiune la sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite, după ce sistemele de monitorizare din interiorul Pentagonului au semnalat o posibilă problemă legată de calitatea aerului. Incidentul a determinat autoritățile să restricționeze accesul în mai multe zone ale clădirii și să aplice măsuri de siguranță pentru personal.

„Sunt mai multe etaje și coridoare din Pentagon care au fost blocate, iar altele sunt în curs de evacuare în urma unui incident cu materiale periculoase.

Citând trei surse familiarizate cu această situație, ne spun că și pompierii locali au intervenit, iar purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat joi că sistemele din interiorul clădirii au detectat o problemă de calitate a aerului care necesită măsuri de precauție până când îi determinăm gravitatea.

Așadar, vedem că departamentul execută protocoalele standard de protecție, inclusiv un ordin de adăpostire pe loc pentru zona afectată.

Vedem, în același timp, etajele 2, 5 pe coridoarele 4-7 ale complexului Pentagon au fost blocate, iar o sursă a declarat pentru un post de televiziune din Statele Unite ale Americii că polițiștii din clădire poartă măști de gaze și echipamente complete de protecție chimică. Vedem ce se mai întâmplă și revenim cu mai multe detalii.”, a transmis Ana Maria Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.

Mai multe etaje și coridoare, izolate după declanșarea alertei

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, mai multe etaje și coridoare din Pentagon au fost închise temporar și evacuate în urma unui incident catalogat drept „eveniment cu materiale periculoase”.

Măsura a fost luată preventiv, după ce sistemele de detecție au indicat existența unor condiții care ar putea afecta siguranța persoanelor aflate în clădire. Pentagonul este una dintre cele mai mari clădiri administrative din lume și reprezintă centrul de comandă al armatei americane.

Oficialii confirmă probleme privind calitatea aerului

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului , Sean Parnell, a declarat că echipamentele de monitorizare au identificat o anomalie legată de aerul din interiorul clădirii, motiv pentru care au fost activate procedurile standard de protecție.

Potrivit oficialului american, măsurile adoptate includ restricționarea accesului în zona afectată și recomandarea ca persoanele aflate acolo să rămână temporar în spațiile desemnate până la finalizarea verificărilor.

Autoritățile încearcă să stabilească natura exactă a incidentului și dacă există vreun risc real pentru sănătatea angajaților sau a vizitatorilor.