O serie de documente declasificate de serviciile americane de informații stârnesc din nou scandalul despre laboratoarele în care se fac experimente pe agenți patogeni periculoși. Directorul serviciilor americane susține că Washingtonul a finanțat peste 120 de astfel de facilități în mai mult de 30 de țări, inclusiv Ucraina. În ciuda pericolului, adevărul ar fi fost ascuns de public.
Cum au pompat SUA bani în laboratoare secrete. Trump oprește tot
Administrația americană reaprinde controversa laboratoarelor biologice finanțate de Statele Unite în străinătate. Cu doar câteva zile înainte de încheierea mandatului său, directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a făcut publice documente despre o rețea de peste o sută de facilități de cercetare din mai mult de 30 de state.
„Aceste laboratoare includ și facilități din Ucraina, care ar putea fi expuse riscului de compromitere din cauza războiului aflat în desfășurare între Rusia și Ucraina. De fapt, serviciile au avertizat anterior că un laborator biologic finanțat de SUA în Ucraina găzduia, cel mai probabil, agenți patogeni periculoși și rămânea vulnerabil în fața amenințărilor persistente reprezentate de atacuri, capturare sau distrugeri provocate de Rusia.”, a zis Tulsi Gabbard, directorul Serviciului Național de Informații al SUA.
Dezvăluirile readuc în prim-plan un subiect disputat intens încă de la începutul războiului. Kremlinul a susținut, în repetate rânduri, că Statele Unite ar fi implicate în programe biologice cu potențial militar pe teritoriul fostelor republici sovietice. Washingtonul a respins constant aceste acuzații și le-a catalogat drept parte a unei campanii de dezinformare menite să justifice agresiunea împotriva Ucrainei.
„Multe dintre aceste laboratoare finanțate de Guvernul SUA desfășoară sau au desfășurat cercetări care implică agenți patogeni periculoși și extrem de contagioși.”, a completat Tulsi Gabbard, directorul Serviciului Național de Informații al SUA.
La 25 mai 2025, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a pus capăt finanțării federale pentru astfel de cercetări la nivel mondial.
„Politicieni și așa-ziși experți în sănătate, precum doctorul Fauci, dar și membri ai echipei de securitate națională a administrației Biden, au mințit în repetate rânduri poporul american cu privire la existența laboratoarelor biologice finanțate și susținute de Statele Unite. Nu doar că au mințit, ci i-au și intimidat pe cei care au încercat să dezvăluie adevărul.”, zice Tulsi Gabbard, directorul Serviciului Național de Informații al SUA.
Statele Unite ar fi finanțat cu sume între 1,7 și 3,5 milioane de dolari înființarea mai multor obiective din regiunile ucrainiene Zakarpartska și Herson. De asemenea, în regiunea Odesa s-ar afla un depozit de arme biologice. Printre patogenii manipulați în laboratoare s-ar număra antraxul, bacilul tuberculozei, febra porcină, virusul ciumei, cât și cel care provoacă Ebola.