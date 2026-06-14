Publicat 14 iun. 2026, 12:03 Sursă Realitatea PLUS

O serie de documente declasificate de serviciile americane de informații stârnesc din nou scandalul despre laboratoarele în care se fac experimente pe agenți patogeni periculoși. Directorul serviciilor americane susține că Washingtonul a finanțat peste 120 de astfel de facilități în mai mult de 30 de țări, inclusiv Ucraina. În ciuda pericolului, adevărul ar fi fost ascuns de public.

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