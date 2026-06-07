Rusia a lovit un depozit de combustibil nuclear uzat la Cernobîl. Zelenski avertizează: „Depășește orice limită”

Sursă: realitatea.net

O dronă rusească de tip Shahed a lovit noaptea trecută un depozit de combustibil nuclear uzat din zona de excludere a fostei centrale de la Cernobîl. Potrivit operatorului ucrainean Energoatom, atacul a avariat clădirea de recepție a containerelor.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul, subliniind că, deși „nu s-au depășit limitele de siguranță radiologică”, gestul Moscovei reprezintă o nouă escaladare, scrie Kyiv Independent.

„Există însă o depășire clară a aroganței Rusiei, deja la cote uriașe. O infrastructură critică. Și un atac excepțional de laș.”

Potrivit Energoatom, în urma loviturii a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, care a fost ulterior stins. Niciun angajat nu a fost rănit, iar nivelurile de radiații rămân în limite normale.

Atacul alimentează îngrijorările tot mai mari privind securitatea nucleară în Ucraina, în condițiile în care Rusia continuă să lovească infrastructura energetică și obiective legate de sectorul nuclear.

Depozitul lovit este proiectat pentru stocarea pe termen lung a combustibilului nuclear uzat provenit de la centralele atomoelectrice aflate în funcțiune în Ucraina.