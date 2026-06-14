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Extern· 1 min citire
O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping. Instructorii au aruncat-o fără să-i lege coarda
Tânără moartă
Publicat14 iun. 2026, 12:08
SursăRealitatea PLUS
Clipe de coșmar în Brazilia! O tânără în vârstă de 21 de ani a murit la bungee jumping, după ce instructorii au aruncat-o fără să-i lege coarda. Atenție,vă informăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
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