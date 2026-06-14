Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping. Instructorii au aruncat-o fără să-i lege coarda

Tânără moartă

Tânără moartă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 12:08
SursăRealitatea PLUS

Clipe de coșmar în Brazilia! O tânără în vârstă de 21 de ani a murit la bungee jumping, după ce instructorii au aruncat-o fără să-i lege coarda. Atenție,vă informăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Tânără moartă în Brazilia

În filmarea distribuită pe rețelele sociale, tânăra este „lansată” de angajații companiei care au organizat activitatea, cu toate acestea, frânghia de siguranță menită să-i amortizeze săritura a rămas în vârful structurii.

Se pare că instructorii au uitat să-i atașeze coarda elastică.

Martorii au efectuat manevre de resuscitare în timp ce așteptau sosirea paramedicilor, însă echipajele de urgență au declarat-o pe tânără decedată la fața locului, cu multiple traumatisme.

Presa braziliană relatează că mai multe persoane au fost duse la audieri.

Anchetatorii verifică acum dacă a fost vorba despre o eroare umană gravă sau despre nerespectarea procedurilor obligatorii de securitate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tanara moarta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe