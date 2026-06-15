Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. Mănăstirea Lavra Pecerska, în flăcări. Cel puțin nouă persoane au murit

Publicat 15 iun. 2026, 08:07 Actualizat 15 iun. 2026, 08:09

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de duminică spre luni, vizând mai multe regiuni ale țării, inclusiv capitala Kiev. Cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite în urma bombardamentelor cu rachete și drone, potrivit autorităților ucrainene.

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