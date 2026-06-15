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Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. Mănăstirea Lavra Pecerska, în flăcări. Cel puțin nouă persoane au murit

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 08:07
Actualizat15 iun. 2026, 08:09

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de duminică spre luni, vizând mai multe regiuni ale țării, inclusiv capitala Kiev. Cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite în urma bombardamentelor cu rachete și drone, potrivit autorităților ucrainene.

Mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, simbol al Ucrainei, ținta unui atac rusesc

La Kiev, atacurile aeriene ruseşti au lovit fiecare parte a oraşului, ucigând cel puţin patru persoane şi rănind peste 20, potrivit autorităţilor.

Primarul oraşului, Vitali Klitschko, a raportat un incendiu, în urma unui atac rusesc, la acoperişul Catedralei Adormirii Maicii Domnului, una dintre bisericile din faimosul complex Lavra Pecerska din Kiev, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Mitropolitul Epifanie de Kiev, primatul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, a denunţat incidentul ca fiind o „crimă împotriva umanităţii, istoriei şi creştinismului”.

Una dintre faţadele catedralei a fost spartă, acoperişul său parţial distrus, iar peste o duzină de autospeciale de pompieri au fost trimise la faţa locului, a observat un fotograf AFP.

Cinci persoane au fot ucise în Harkov

De asemenea, marele oraş Harkov din nord-estul ţării a suferit atacuri cu rachete.

„Cinci salvatori ai serviciilor de urgenţă de stat au fost ucişi în atacuri repetate ale Rusiei în timp ce stingeau incendii. Cel puţin alţi cinci au fost răniţi”, a scris ministrul de Interne, Igor Klymenko, pe Telegram.

Şeful administraţiei militare pentru regiunea Dnipropetrovsk (est), Oleksandr Ganzha, a anunţat că oraşul Dnipro a fost, de asemenea, vizat, o persoană fiind rănită.

Autorităţile ucrainene au raportat răniţi şi în regiunea Sumi, situată în nord-estul țării.

În tabăra adversă, cel puţin trei persoane au fost ucise într-un atac cu drone asupra zonei Tula, la aproximativ 200 km sud de Moscova, a anunţat guvernatorul regional, Dmitri Milaiev, pe Telegram.

Alte trei persoane, „inclusiv un copil de un an”, au fost rănite, a adăugat el.

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