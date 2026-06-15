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Marea Britanie pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele sociale

tiktok

tiktok

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 07:54

Guvernul britanic ia în calcul introducerea unor restricții stricte privind utilizarea rețelelor sociale de către copii, premierul Keir Starmer urmând să prezinte un proiect legislativ care ar interzice accesul persoanelor sub 16 ani la aceste platforme.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, autoritățile de la Londra intenționează să urmeze modelul adoptat deja de Australia, prima țară care a implementat o astfel de măsură la nivel național.

Noua legislație ar viza principalele platforme de socializare, inclusiv TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat și Twitch. În schimb, jocurile video nu ar intra sub incidența interdicției, însă operatorii acestora ar putea fi obligați să elimine posibilitatea ca minorii să comunice cu persoane necunoscute.

Proiectul prevede și limitarea accesului copiilor la anumite servicii de inteligență artificială, în special la chatbotii care permit conversații cu caracter romantic sau sexual.

Surse apropiate discuțiilor susțin că o parte dintre măsuri ar putea fi implementate prin intermediul competențelor existente ale autorităților de reglementare, în timp ce alte restricții vor necesita adoptarea unei noi legi de către Parlament.

Prin această inițiativă, Marea Britanie s-ar alătura unui număr tot mai mare de state care încearcă să reducă expunerea copiilor și adolescenților la rețelele sociale, invocând preocupări legate de impactul acestora asupra sănătății mintale, dezvoltării emoționale și siguranței online a tinerilor.

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