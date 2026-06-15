Marea Britanie pregătește restricții pentru accesul minorilor la rețelele sociale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 07:54

Guvernul britanic ia în calcul introducerea unor restricții stricte privind utilizarea rețelelor sociale de către copii, premierul Keir Starmer urmând să prezinte un proiect legislativ care ar interzice accesul persoanelor sub 16 ani la aceste platforme.

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