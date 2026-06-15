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Român mort în parcarea unui supermarket din Italia. Prietenul lui a dat alarma, dar medicii nu l-au mai putut salva

Carabinieri

Carabinieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 08:14

Un român în vârstă de 50 de ani a murit în parcarea unui supermarket din Empoli, provincia Florența, Italia. Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de 12 iunie 2026, după ce bărbatului i s-a făcut brusc rău. Un prieten care se afla cu el a sunat imediat la serviciile de urgență. Medicii au intervenit rapid, însă nu au mai putut să îi salveze viața.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, românul se afla în parcarea supermarketului împreună cu un prieten. La un moment dat, acestuia i s-a făcut rău, iar persoana care îl însoțea a cerut imediat ajutor. Echipajele medicale au ajuns la fața locului și au început manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul a fost declarat mort.

Un român a murit în Italia

În parcarea supermarketului au ajuns și forțele de ordine, care au securizat zona și au făcut primele verificări. Procurorul de serviciu a fost informat despre caz, iar la fața locului a fost chemat și un medic legist. Primele examinări nu au indicat urme de violență pe corpul bărbatului. Cu toate acestea, cauza exactă a morții nu a fost stabilită încă.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă

Autoritățile italiene continuă verificările pentru a stabili în ce condiții s-a produs tragedia. Ancheta urmează să stabilească dacă decesul a fost provocat de o problemă medicală apărută brusc sau dacă au existat și alte cauze. Până la finalizarea investigațiilor, cazul rămâne în atenția poliției și a procurorilor din Italia.

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