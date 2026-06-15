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Extern· 1 min citire
Român mort în parcarea unui supermarket din Italia. Prietenul lui a dat alarma, dar medicii nu l-au mai putut salva
Carabinieri
Un român în vârstă de 50 de ani a murit în parcarea unui supermarket din Empoli, provincia Florența, Italia. Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de 12 iunie 2026, după ce bărbatului i s-a făcut brusc rău. Un prieten care se afla cu el a sunat imediat la serviciile de urgență. Medicii au intervenit rapid, însă nu au mai putut să îi salveze viața.
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