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Acord SUA-Iran: Negocierile pentru memorandum au durat aproape 15 ore, susține Teheranul

Trump

Trump

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 07:26
Actualizat15 iun. 2026, 07:27

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat luni că reprezentanții Qatarului au petrecut aproape 14-15 ore în negocieri la Teheran pentru finalizarea textului unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran.

Potrivit oficialului iranian, discuțiile mediate de Doha au avut loc pentru definitivarea documentului convenit în cadrul negocierilor desfășurate la Islamabad. În timpul întâlnirilor, partea iraniană a prezentat ultimele amendamente la textul memorandumului.

„Acest proces de negociere a fost unul îndelungat. Delegația qatareză aflată ieri la Teheran a lucrat împreună cu noi pentru finalizarea textului memorandumului de înțelegere dintre Iran și Statele Unite. Au avut loc aproape 14-15 ore de discuții, iar amendamentele finale propuse de Republica Islamică Iran au fost acceptate. În consecință, textul memorandumului a fost finalizat”, a afirmat Gharibabadi pentru presa de stat iraniană.

Acesta a precizat că negocierile pentru un acord final vor continua pe o perioadă de 60 de zile. Printre principalele obiective ale Teheranului se numără eliminarea tuturor sancțiunilor impuse de Statele Unite.

Anunțul vine după ce președintele american, Donald Trump, a transmis că Washingtonul și Teheranul au ajuns la o înțelegere, iar SUA vor pune capăt blocadei navale impuse Iranului. Potrivit informațiilor prezentate de CNN, aceasta reprezintă cea mai importantă evoluție din cadrul negocierilor purtate de cele două părți în ultimele luni.

„Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor!”, a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

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