Acord SUA-Iran: Negocierile pentru memorandum au durat aproape 15 ore, susține Teheranul

Publicat 15 iun. 2026, 07:26 Actualizat 15 iun. 2026, 07:27

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat luni că reprezentanții Qatarului au petrecut aproape 14-15 ore în negocieri la Teheran pentru finalizarea textului unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran.

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