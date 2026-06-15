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Extern· 1 min citire
Acord SUA-Iran: Negocierile pentru memorandum au durat aproape 15 ore, susține Teheranul
Trump
Publicat15 iun. 2026, 07:26
Actualizat15 iun. 2026, 07:27
Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat luni că reprezentanții Qatarului au petrecut aproape 14-15 ore în negocieri la Teheran pentru finalizarea textului unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran.
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