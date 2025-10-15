Potrivit presei britanice, femeia a născut la domiciliu o fetiță care s-a stins la câteva ore după venirea pe lume, iar mama a decedat la patru zile distanță, în spital.

Naștere planificată acasă, în ciuda riscurilor

Cazul, relatat de Manchester Evening News, a avut loc în Marea Britanie și a șocat atât comunitatea medicală, cât și opinia publică. Femeia, care trecuse anterior printr-o primă naștere dificilă, însoțită de o hemoragie severă, a refuzat să mai nască într-o unitate medicală.

Temându-se să nu retrăiască trauma din trecut, aceasta a insistat să aducă pe lume al doilea copil acasă, în prezența unei moașe, cu un plan de naștere strict, care excludea intervențiile medicale standard.

Moașa, Andrea Walmsley, a declarat că documentul cu indicațiile mamei era „cel mai intens plan de naștere” pe care îl citise vreodată: „Nu am spus nimic colegei mele, doar ne-am privit una pe alta. Știam că va fi un caz complicat.”

Bebelușul s-a născut fără semne vitale

La câteva ore după începerea travaliului, situația s-a agravat. Potrivit anchetei, fetița s-a născut fără semne vitale, iar soțul a sunat disperat la ambulanță în jurul orei 6:45 dimineața.

Echipa medicală sosită la fața locului a reușit să o transporte pe femeie la spital, însă aceasta a murit la patru zile după naștere, în ciuda eforturilor medicilor.

Refuzul intervențiilor medicale esențiale

Investigațiile arată că femeia refuzase administrarea injecției cu Syntometrine, un medicament utilizat pentru prevenirea hemoragiei postnatale, precum și alte tratamente recomandate de specialiști.

Reprezentanții spitalului au precizat ulterior că alegerea de a naște acasă nu fusese recomandată medical și că pacienta fusese informată cu privire la riscurile majore pe care și le asuma.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de medicii legiști, însă ancheta a scos deja la iveală neconcordanțe între planul de naștere al femeii și procedurile medicale sigure.

Soțul victimei a declarat că decizia de a naște acasă a fost luată din teama de a nu trece din nou printr-o experiență traumatică, ce o acumulase când a devenit mamă pentru prima oară.