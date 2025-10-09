Tânăra, aflată la prima sarcină și devenită mamă în urma unui tratament de fertilizare, a suferit complicații grave imediat după naștere.

De ce a murit Mădălina Enache?

Potrivit informațiilor oficiale, în timpul travaliului au apărut probleme majore care i-au pus viața în pericol. Starea ei s-a deteriorat rapid, iar medicii au decis transferul de urgență la Spitalul Județean Constanța. Timp de mai multe ore, cadrele medicale au încercat să o stabilizeze, însă eforturile lor au fost zadarnice. Femeia a fost declarată decedată în jurul orei 13:00. Trupul neînsuflețit a fost dus la morgă pentru efectuarea necropsiei.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal, iar polițiștii și procurorii fac cercetări pentru a stabili dacă au existat posibile neglijențe medicale sau alte circumstanțe care au dus la moartea pacientei.

Mădălina a născut un băiețel perfect sănătos / Sursa foto - Facebook

Reacția spitalului privat: „S-a confruntat cu o complicație severă post-partum”

În urma mediatizării cazului, reprezentanții Armonia Hospital din Constanța au transmis joi dimineață un comunicat oficial, oferind detalii despre evoluția stării femeii și intervențiile medicale efectuate.

Potrivit documentului, pacienta s-a prezentat la camera de gardă pe 7 octombrie, în jurul orei 13:00, acuzând dureri și sângerări, însă a refuzat internarea recomandată de medic, semnând pe proprie răspundere.

Seara, în jurul orei 22:30, s-a întors la clinică în travaliu avansat, fiind internată imediat. Nașterea a avut loc pe cale naturală la ora 01:06, rezultând un nou-născut sănătos, cu greutatea de 3.430 de grame și scor Apgar 9.

La aproximativ o oră după naștere, femeia a început să piardă o cantitate mare de sânge, medicii diagnosticând un caz de atonie uterină – o complicație gravă, care poate fi fatală. Echipa medicală a aplicat manevre pentru oprirea hemoragiei, iar în fața deteriorării stării pacientei, s-a propus o intervenție chirurgicală de urgență (histerectomie).

Inițial, pacienta și aparținătorul acesteia au refuzat operația, semnând că își asumă riscurile, inclusiv cel de deces. Când starea femeii s-a agravat, s-a obținut acordul verbal al familiei, iar medicii au efectuat intervenția chirurgicală, care a decurs fără complicații.

Ulterior, din cauza gravității cazului, pacienta a fost transferată la Spitalul Județean Constanța, unde, în ciuda tratamentului intensiv, a decedat.

Spitalul: „Suntem alături de familie și vom colabora cu autoritățile”

Conducerea Armonia Hospital a subliniat, în comunicatul transmis, că echipa medicală a acționat conform protocoalelor și că atonia uterină este una dintre principalele cauze de mortalitate maternă la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, responsabilă pentru până la 27% dintre decesele post-partum.

„Referitor la cazul pacientei L.M.M. , vă facem cunoscute următoarele:

În data de 08.10.2025, la ora 01:06, a avut loc nașterea pe cale naturală a unui făt viu, unic de sex masculin, cu greutatea de 3430 grame, Indice Apgar 9, cu adaptare neonatală bună. Nou-născutul are stare generală postnatală bună și se află sub supravegherea specialiștilor secției de Neonatologie din cadrul spitalului nostru.

Pacienta s-a prezentat la camera de gardă în data de 07.10.2025, la ora 13:10, pentru sângerare pe cale vaginală și contracții uterine dureroase, unde a fost consultată de medicul de gardă, recomandându-se internarea. Pacienta refuză internarea, contrar avizului medical după ce i-au fost explicate riscurile la care se expune.

În data de 07.10.2025, ora 22:27, pacienta se prezintă din nou la camera de gardă pentru contracții uterine dureroase. La examinarea locală se constată că pacienta este în travaliu avansat și se decide internarea pentru asistența la naștere.

Travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale, a parametrilor vitali materni și fetali. Pacienta naște pe cale vaginală la ora 01:06 un făt viu, unic sex masculin, greutate 3430 grame, indice APGAR-9, care se predă secției de neonatologie.

În post-partumul imediat, ora 02:19, pacienta pierde sânge și cheaguri în cantitate apreciabilă, motiv pentru care se aplică manevre chirurgicale de oprire a sângerării conform protocoalelor în vigoare. Starea pacientei continuă să se deterioreze. Uterul este în continuare aton, cu toate că s-au încercat toate manevrele de oprire a sângerării, motiv pentru care se recomandă intervenție chirurgicală de urgență (histerectomie de necesitate). Atât pacienta, cât și aparținătorul refuză intervenția chirurgicală după ce le-au fost explicate riscurile la care se expun, inclusiv posibilitatea decesului, riscuri pe care atât pacienta, cât și aparținătorul și le-au asumat prin semnătură.

Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului, se instituie comisie medicală conform Articolului 13 din Legea 46/2003 care menționează că „În cazul în care pacientul nu își poate exprima voința, dar este nevoie de o intervenție medicală de urgență, medicul are dreptul să efectueze toate intervențiile necesare pentru salvarea vieții pacientului, fără consimțământul acestuia”, și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate. Intervenția chirurgicală a durat 20 de minute și a decurs fără complicații.

După finalizarea intervenției chirurgicale, luând în considerare necesitatea abordului multidisciplinar, s-a decis transferul pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru continuarea tratamentului. Transferul s-a realizat conform procedurii de transfer interclinic, în deplină colaborare cu echipele secțiilor ATI și Obstetrică-Ginecologie ale SCJU Constanța, cărora le-au fost comunicate toate datele medicale relevante.

Raportat la situația descrisă mai sus, discutăm despre un caz de atonie uterină cu sângerare apreciabilă în post-partumul imediat. Sindromul hemoragic în post-partum reprezintă principala cauză de mortalitate maternă și, conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, poate ajunge până la 27% din decesele materne. Această complicație severă poate apărea atât după naștere naturală, cât și după nașterea prin operație cezariană.

Suntem alături de familia pacientei, căreia îi transmitem sprijinul și compasiunea noastră. Respectăm durerea și intimitatea familiei și vom colabora în mod transparent cu toate instituțiile implicate pentru a face deplină lumină asupra acestui caz.

Echipa Armonia Hospital își reafirmă angajamentul pentru respectarea celor mai înalte standarde medicale și etice, precum și pentru sprijinirea dreptului femeilor de a alege informat modalitatea de naștere.”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții spitalului.

Ancheta este în curs, iar rezultatele necropsiei urmează să clarifice cauza exactă a decesului.