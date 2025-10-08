Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, femeia a fost transportată de urgență la spital în noaptea de marți spre miercuri, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid post-partum. Medicii de la Spitalul Județean au încercat să o stabilizeze, însă eforturile lor au fost zadarnice.

Ancheta poliției

Reprezentanții IPJ Constanța au anunțat că au fost sesizați de către spital cu privire la decesul pacientei și că, în urma primelor verificări, a fost deschis un dosar penal pentru a se stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

„Este vorba despre o femeie de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgență la spital, în cursul nopții trecute, ca urmare a unor complicații apărute la o clinică privată, în urma unei nașteri. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au precizat reprezentanții Poliției Constanța.

Cauza morții, stabilită prin autopsie

Trupul tinerei a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde va fi efectuată autopsia medico-legală. Rezultatele urmează să arate cauza exactă a decesului și dacă intervenția medicală de la clinica privată s-a desfășurat conform procedurilor.

Anchetatorii vor analiza documentele medicale, declarațiile cadrelor implicate și raportul medicilor legiști pentru a determina dacă a fost vorba despre o complicație imprevizibilă sau despre o posibilă neglijență medicală.

Cazul a provocat un val de reacții în mediul medical și urmează să fie monitorizat îndeaproape de autoritățile sanitare.