Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a tras un semnal de alarmă sâmbătă cu privire la vulnerabilitățile majore ale bugetului Bucureștiului, pe care îl consideră deficitar atât din punct de vedere structural, cât și instituțional.

Bugetul minim al Bucureștiului trebuie să fie de 8,5 miliarde de lei

Edilul a subliniat că supraviețuirea financiară a orașului în anul viitor depinde de un buget minim de 8,5 miliarde de lei, sumă necesară doar pentru acoperirea datoriilor și asigurarea funcționării de bază.

Defalcarea cheltuielilor evidențiază presiuni uriașe: 1,3 miliarde de lei sunt destinați subvenției pentru termoficare, 1,5 miliarde pentru transportul public, iar alte 1,5 miliarde sunt necesare pentru iluminat, funcționarea aparatului propriu și administrarea celor 19 spitale din subordine.

Ciucu a explicat că echilibrarea bugetului pentru anul viitor este o misiune aproape imposibilă, având în vedere că aproximativ 8 miliarde de lei sunt absorbiți de cheltuielile de funcționare, lăsând mai puțin de un miliard pentru dezvoltare.

Primăriile de sector beneficiază de resurse de trei ori mai mari pentru investiții decât primăria centrală

Această disproporție este accentuată de faptul că primăriile de sector beneficiază de resurse de trei ori mai mari pentru investiții decât primăria centrală. În acest context, primarul a insistat pe necesitatea unor reforme profunde și pe implementarea graduală a referendumului inițiat de Nicușor Dan pentru a corecta aceste inegalități.

Pentru a evita un blocaj financiar, Primăria Capitalei solicită sprijin guvernamental de urgență atât pentru finalul acestui an, cât și pentru începutul anului 2026, perioadă în care se va definitiva noua Lege a bugetului de stat.

În acest sens, Ciprian Ciucu se va întâlni duminică cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a negocia soluții de finanțare care să permită achitarea datoriilor presante și continuarea serviciilor publice esențiale pentru bucureșteni.