Opoziția îl acuză pe liderul de la Cotroceni că încalcă separația puterilor în stat.

Deocamdată, se strâng semnăturile necesare, iar dacă demersul reunește acordul a 150 de parlamentari care să semneze, se poate iniția un referendum de suspendare a președintelui.

Către:

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului

În temeiul prevederilor art. 95 din Constituția României, și ale Art. 94 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, vă înaintăm

CEREREA



privind

SUSPENDAREA DIN FUNCȚIE a PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,

Nicușor Dan

inițiată de mai mult de o treime din numărul total al deputaților și senatorilor, conform listelor cu semnături anexate.

În numele inițiatorilor,

Ninel PEIA

Senator al României

Chestor al Senatului

Grup PACE - Întâi România

Stimate Domnule Președinte al Senatului,

Mircea Abrudean

Stimate Domnule Președinte al Camerei Deputaților,

Sorin Grindeanu

Subsemnații, deputați și senatori, în baza prevederilor art. 95 din Constituția României, formulăm următoarea

CERERE

privind

SUSPENDAREA DIN FUNCȚIE a PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,

Nicușor Dan

În ultimele zile, s-a constatat o ingerință directă a Președintelui României, Nicușor Dan, în funcționarea sistemului judiciar, prin atacuri repetate și publice la adresa magistratilor și a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Aceste acțiuni contravin prevederilor Constituției, care garantează independența justiției și separația puterilor în stat, și pun în pericol statul de drept.

Președintele a depășit limitele rolului său de mediator între puterile statului, sfidând atribuțiile constituționale ale CSM și ale sistemului judiciar. În aceste condiții, considerăm că există fapte grave care justifică declanșarea procedurii de suspendare prevăzute de art. 95 din Constituție.

Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției (art. 133). Practic, domnia sa pare să considere că regulile fundamentale ale statului de drept sunt sugestii opționale

Motive

I. Atacuri asupra independenței justiției

1) Președintele a făcut declarații publice prin care a contestat autoritatea și deciziile CSM.

2) Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat intenția de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Această acțiune constituie o ingerință directă într-un organ constituțional independent, încălcând atribuțiile sale prevăzute de Constituție și subminând principiul separației puterilor în stat

3) Acțiunile sale generază presiuni asupra magistraților și slăbesc percepția publică asupra imparțialității justiției.

II. Încălcarea principiului separației puterilor în stat



1) Președintele a încercă să influențeze decizii legislative și judiciare, depășind rolul său de mediator.

2) Astfel de ingerințe destabilizează echilibrul puterilor și creează un precedent periculos pentru democrația românească.

III. Încălcarea Constituției și atribuțiilor prezidențiale

1) Conform art. 80 alin. (2) și art. 95 din Constituție, Președintele trebuie să vegheze la respectarea Constituției și să medieze între puterile statului.

2) Prin acțiunile sale, Președintele acționează în afara cadrului constituțional, afectând funcționarea normală a instituțiilor statului.

Având în vedere gravitatea faptelor și consecințele lor asupra statului de drept și funcționării instituțiilor publice, solicităm suspendarea din funcție a Președintelui României, Nicușor Dan, în conformitate cu art. 95 din Constituția României, urmând ca propunerea să fie adusă la cunoștința Președintelui și să fie organizat referendum conform prevederilor legale.

În numele inițiatorilor,

Ninel PEIA

Senator al României

Chestor al Senatului

Grup PACE - Întâi România