O t ân ără în vârst ă de 30 de ani, din comuna doljeană Ciupercenii Noi, a decedat vineri, în urma unui accident rutier produs pe drumul na ţional DN 56, în afara localit ăţii Giubega.

Potrivit poliţiştilor, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56, din direcția Calafat către Craiova, în afara localității Giubega, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un alt bărbat, cetățean bulgar, scrie reporter24.ro.

De asemenea, conducătorul auto în vârstă de 36 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital conștient și cooperant.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.