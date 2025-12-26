Crăciun Mariana Andreea este de negăsit

În timp ce multe familii se pregătesc pentru sărbători, această dispariție aduce îngrijorare și neliniște. Coincidența dintre numele fetei și perioada în care a dispărut accentuează impactul emoțional al cazului, însă ancheta este tratată cu maximă seriozitate de către autorități.

Conform informațiilor furnizate de Poliție, minora are aproximativ 1,70 metri înălțime, cântărește în jur de 60 de kilograme, are părul șaten, ochii căprui și fața ovală. La momentul plecării, aceasta purta blugi negri, o geacă neagră cu guler din puf alb și papuci albi.

Cazul a fost preluat de structurile de specialitate, iar adolescenta a fost dată în urmărire la nivel național. Polițiștii fac apel la populație: orice informație care ar putea contribui la identificarea sau localizarea fetei este extrem de importantă.

Persoanele care dețin detalii relevante sunt rugate să contacteze de urgență numărul unic de urgență 112.