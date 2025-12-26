Flăcările au cuprins un apartament situat la primul etaj al unui bloc aflat pe Bulevardul Mihai Viteazu, determinând o intervenție rapidă a echipajelor de salvare.

De la ce a pornit focul?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, aproximativ 30 de locatari s-au evacuat pe cont propriu imediat ce au simțit mirosul de fum, iar alte cinci persoane au fost sprijinite de pompieri pentru a ieși în siguranță din clădire. Proprietarul apartamentului afectat nu se afla la domiciliu în momentul izbucnirii incendiului, alarma fiind dată de vecini, care au apelat numărul unic de urgență 112.

La sosirea forțelor de intervenție, pompierii au constatat că focul se manifesta în zona bucătăriei, unde au fost distruse mobilierul și mai multe obiecte de uz casnic. De asemenea, pereții locuinței au fost afectați de fumul dens, iar o parte dintre bunurile din apartament au suferit degradări semnificative.

În timpul operațiunilor de stingere, salvatorii au reușit să scoată în siguranță din locuință un cățel care rămăsese blocat în apartamentul cuprins de flăcări.

După lichidarea incendiului, pompierii au stabilit că, cel mai probabil, focul a fost declanșat de o candelă lăsată nesupravegheată. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești, iar situația a fost ținută sub control într-un timp relativ scurt.