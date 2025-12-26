La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, SMURD și ambulanță, iar incendiul a fost lichidat rapid, fără a fi necesară evacuarea întregului imobil.

„În data de 25.12.2025, în jurul orei 23:50, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău a fost anunțat, prin sistemul unic pentru apeluri de urgență 112, despre producerea unei explozii urmate de incendiu, în municipiul Onești, pe strada Păcii.

Evenimentul s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc de tip P+3 etaje. Două persoane (o femeie și un bărbat în vârstă de 31 de ani) aflate în locuință s-au autoevacuat și au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafața corpului”, a transmis inițial ISU.

Ulterior, odată cu evaluarea de specialitate a medicilor, pronosticul s-a agravat dramatic, potrivit publicației Unupentrutoti.ro.

Cei doi pacienți au fost transportați de urgență la UPU Onești, apoi transferați la UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Din păcate, ambii se află în stare critică, iar medicii se luptă să-i mențină în viață. Bărbatul a suferit arsuri pe 90% din suprafața corporală, iar partenera sa pe 65%. „În paralel, se caută soluții de transfer în străinătate, întrucât, la nivelul centrelor de mari arși din țară, nu a fost găsit niciun loc disponibil”, a precizat purtătorul de cuvânt al SJU Bacău, Florentin Radu.