Cei care vor să își ia rămas bun de la artistul decedat la vârsta de 54 de ani, pot face la domiciliul acestuia, pe strada Principală din Bălești, la numărul 107. Fratele artistului anunță că înmormântarea va avea loc duminică după-amiază, iar corpul neînsuflețit va fi înhumat în cimitirul din Bălești.

Ion Drăgan ar fi fost găsit mort în pat de către tatăl său, după ce în Ajun a fost în colindat.

Ultima fotografie cu artisul in viața, în seara de 24 decembrie, Sursă foto grup: Facebook Georgiana Bârsa

Solistul de muzică populară Ion Drăgan era membru al Ansamblului Folcloric „Doina Gorjului” și profesor în cadrul Școlii Populare de Arte Târgu Jiu. Ion Drăgan a rămas aproape de public și de tradiții, participând, în perioada 17–19 decembrie 2025, la alaiul obiceiurilor de iarnă, unde a fost nu doar interpret, ci și moderator.