Război în Ucraina, ziua 1402. Zelenski a vorbit din nou cu negociatorii lui Trump, iar Rusia a continuat să atace ținte din Ucraina

Volodimir Zelenski si Steve Witkoff (Profimedia)
În ziua de Crăciun, în timp ce Rusia lansa noi atacuri asupra orașelor ucrainene și sirenele antiaeriene răsunau în toată țara, președintele Volodimir Zelenski a purtat discuții telefonice cu doi dintre cei mai apropiați emisari ai președintelui Donald Trump: trimisul special pentru pace Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Zelenski a descris convorbirea drept „foarte bună” și a spus că au discutat detalii substanțiale ale eforturilor diplomatice în curs, menționând că există „idei bune” care ar putea contribui la un rezultat comun și la o pace durabilă.

La discuție au participat și oficiali ucraineni de rang înalt, inclusiv secretarul Consiliului de Securitate Națională și ministrul de extern. Eforturile diplomatice dintre SUA și Ucraina continuă, însă rămân fragile și departe de o garanție, apreciază Kyiv Post.

Casa Albă a păstrat discreția în legătură cu aceste contacte, reflectând sensibilitatea dosarelor aflate în discuție. Un oficial american a declarat pentru Kyiv Post că inițiativele de pace ale lui Trump continuă și în perioada sărbătorilor, obiectivul fiind obținerea unei „păci durabile” – un concept interpretat diferit la Washington și Moscova.

Între timp, senatori americani au condamnat atacurile masive ale Rusiei din ziua de Crăciun, afirmând că acestea demonstrează că Moscova rămâne un partener „nemilos” în orice proces de pace.