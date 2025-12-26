Potrivit datelor din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Sibiu, Adriana Viliginschi a depus deja o contestație la executare, scrie Ora de Sibiu.

Fosta concubină a lui Adrian Kreiner a moștenit o vilă evaluată inițial la 2,1 milioane de euro, ulterior la 1,5 milioane de euro, precum și părți sociale estimate la milioane de lei. Cu toate acestea, ea a susținut în fața instanței că nu mai dispune de nicio sursă financiară pentru traiul zilnic, activând ca liber profesionist.

Având în vedere faptul că Adrianei Viliginschi i-a revenit o avere bănească și imobiliară semnificativă, avocații au solicitat, iar judecătorii au fost de acord ca restanțele să fie recuperate prin executare silită.

În dosarul penal privind uciderea lui Adrian Kreiner, cei trei inculpați au fost condamnați definitiv pe 11 noiembrie 2025. Marian-Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au primit pedepse cu detenție pe viață, iar Costinel-Cosmin Zuleam, considerat liderul grupării, a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare.

Instanța a stabilit și despăgubiri civile: Adriana Viliginschi urmează să primească peste 33.000 de lei daune materiale și 150.000 de euro daune morale, iar fiica afaceristului, Vanessa Kreiner, 300.000 de euro daune morale, precum și restituirea ceasurilor de lux furate.