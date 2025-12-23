După doi ani de cercetări, dosarul incendiului de la Ferma Dacilor a fost trimis în instanță. Patronul, Cornel Dinicu, a fost trimis în judecată

Ferma Dacilor a ars complet, în incendiu murind 8 oameni / Foto: Inquam Photos
După doi ani de cercetări, dosarul tragediei de la Ferma Dacilor intră în instanță. Patronul localului, Cornel Dinicu va fi judecat alături de alte două persoane, pentru decesul celor opt oameni.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a finalizat cercetările în dosarul „Ferma Dacilor”, dispunând trimiterea în judecată a patronului Cornel Dinicu, a Adelinei Elena Ilie și a administratorului statutar Vitomir Adrian Ristin. Cei trei, alături de societatea comercială care administra pensiunea, vor răspunde în fața magistraților Judecătoriei Mizil pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Decizia vine la doi ani de la incendiul devastator din 26 decembrie 2023, care a dus la distrugerea integrală a complexului turistic din Tohani și la moartea a opt persoane, printre care și trei copii, victimele fiind private de orice șansă reală de salvare.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2016-2023, inculpații au operat unitatea turistică prin încălcarea sistematică a legii, funcționând fără autorizație de construire sau avize de securitate la incendiu din partea ISU. Deși s-au făcut demersuri pentru „intrarea în legalitate”, acestea au fost realizate tot prin eludarea normativelor tehnice. Conform rechizitoriului, tragedia a fost declanșată de un defect de natură electrică, apărut într-o instalație realizată în regie proprie, fără proiect și subdimensionată. Mai exact, pensiunea folosea o rețea electrică proiectată inițial pentru o simplă pompă de apă cu o putere de doar 8 Kw, insuficientă pentru consumul masiv al unei structuri de cazare cu restaurant și bucătărie.

Expertizele tehnice realizate de instituții precum INSEMEX Petroșani și Institutul Național de Criminalistică au demonstrat că subdimensionarea cablurilor și lipsa sistemelor de protecție adecvate au dus la încălzirea excesivă a instalației și la aprinderea izolației.

Dezastrul a fost amplificat de faptul că lemnul utilizat în construcție nu fusese ignifugat, iar instalația de detectare și alarmare la incendiu nu a funcționat în momentul critic. În prezent, Cornel Dinicu și ceilalți doi administratori se află sub măsura preventivă a controlului judiciar, urmând ca instanța să stabilească gradul de vinovăție pentru cumulul de nereguli care a transformat pensiunea într-o capcană mortală.