Regulamentul consolidează protecția copiilor împotriva substanțelor chimice nocive din jucării și îmbunătățește asigurarea respectării normelor UE privind siguranța jucăriilor.



În temeiul regulamentului, substanțele vor fi interzise în jucării de îndată ce sunt identificate ca fiind periculoase, inclusiv substanțele chimice care perturbă hormonii, dăunează plămânilor, provoacă alergii cutanate sau afectează anumite organe. Interdicția vizează, de asemenea, substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS) și bisfenolii. Noile norme consolidează, de asemenea, interdicția existentă privind substanțele care pot cauza cancer, daune genetice sau pot dăuna reproducerii (substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere), scrie Agerpres.



Punerea în aplicare va fi consolidată prin intermediul instrumentelor digitale. Toate jucăriile introduse pe piața UE vor trebui să aibă un pașaport digital al produsului care să conțină informații privind siguranța și conformitatea, accesibil consumatorilor online prin intermediul unui cod QR sau al unui alt suport de date. Pentru jucăriile vândute online și importate în UE, autoritățile vamale vor putea verifica pașaportul produsului.



Noile norme se vor aplica de la 1 august 2030.

