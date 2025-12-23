Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 83 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, în sensul asigurării gratuității transportului elevilor pe perioada examenelor naționale de bacalaureat și evaluare națională, chiar dacă acestea se desfășoară după încheierea cursurilor propriu-zise.



Potrivit inițiatorului, deputatul UDMR Szabo Odon, această măsură susține în mod real accesul egal la educație și evaluare națională, se încadrează în principiile constituționale ale dreptului la învățătură și poate fi implementată fără impact bugetar major, fiind limitată în timp și ca categorie de beneficiari, scrie Agerpres.



Conform legislației în vigoare, elevii din învățământul preuniversitar autorizat sau acreditat beneficiază de gratuitate la transportul public local, județean, interjudețean și feroviar pe durata cursurilor școlare, în scopul asigurării dreptului la educație.



"Totuși, pentru elevii claselor terminale (a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă), cursurile se încheie la începutul lunii iunie, conform structurii anului școlar stabilite prin ordin al ministrului educației. Însă Examenul Național de Bacalaureat se desfășoară ulterior, în luna iunie (probele scrise), și continuă cu sesiunea a doua în lunile iulie-august. Această situație creează un vid legislativ care afectează în mod direct mii de elevi din întreaga țară, în special pe cei care învață în altă localitate decât cea de domiciliu. Din momentul încheierii cursurilor, aceștia nu mai beneficiază de gratuitate la transport, deși sunt obligați să se deplaseze pentru susținerea examenului de bacalaureat. Această realitate generează inechitate socială între elevii care locuiesc aproape de centrul de examen și cei care trebuie să călătorească pe distanțe lungi, costuri suplimentare pentru familii aflate adesea în situații vulnerabile, precum și un potențial risc de absenteism sau abandon în rândul celor care nu își permit transportul. (...) Prezenta propunere legislativă are un impact social și educațional semnificativ, având ca scop corectarea unei lacune administrative care afectează în mod direct egalitatea de șanse între elevi", subliniază inițiatorul în expunerea de motive.



Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional.

